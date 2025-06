Linee 50 e 58 | cambiano i percorsi per garantire migliori collegamenti con la M4

Milano si prepara a rinnovarsi per migliorare la mobilità urbana: da sabato 28 giugno, i bus 50 e 58 vedranno i loro percorsi modificati per garantire collegamenti più diretti e rapidi con la metropolitana M4. Questa novità rappresenta un passo importante verso una città più efficiente e connessa, facilitando gli spostamenti quotidiani di cittadini e visitatori. Scopri come questi cambiamenti renderanno il tuo tragitto più semplice e comodo.

Milano, 21 giugno 2025 – Collegamenti più semplic i fra le linee che attraversano la parte meridionale della città e la metropolitana M4, ultima arrivata fra i servizi sotterranei a Milano. Da sabato prossimo, il 28 giugno, verranno modificati i percorsi dei bus 50 e 58 ( qui la mappa dei nuovi tracciati), due delle tratte di superficie più utilizzate a Milano. Gli aggiornamenti in questione offriranno maggiori possibilità di raggiungere facilmente la linea blu, migliorando così gli spostamenti tra il centro e i quartieri. I bus notturni NM4 fermeranno in via Foppa e via Lorenteggio, secondo l’esatto percorso della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Linee 50 e 58: cambiano i percorsi per garantire migliori collegamenti con la M4

In questa notizia si parla di: linee - percorsi - cambiano - garantire

Lavori sulle linee ferroviarie: variano orari e percorsi dei treni per una settimana - Sei pronto a scoprire come le opere di manutenzione influenzeranno i tuoi spostamenti nel Lazio? Dal 7 al 13 giugno, le linee ferroviarie regionali subiranno variazioni negli orari e percorsi per garantire un servizio più sicuro e efficiente.

Si avvisa che a partire dalla settimana del 16 giugno 2025, cambiano i giorni e gli orari di apertura al pubblico dello sportello Aemme Linea Ambiente presso Villa Corvini (via Santa Maria 27, Parabiago). I nuovi orari sono i seguenti: Martedì 08:00 – 15:00 Gio Vai su Facebook

In città partono i cantieri estivi: ecco come cambiano i percorsi degli autobus; 11 linee Gtt cambiano percorso a Torino per la corsa “5:30”: ecco cosa succede; Municipio X, partita la seconda fase di riordino dei bus scolastici.

Apertura M4: come cambiano linee bus e percorsi da sabato 12 ottobre 2024 - Gli obiettivi del riassetto delle linee bus, in accordo con i Municipi Con l'apertura completa della M4 alcune linee bus ... Secondo primalamartesana.it

Milano, quali bus cambiano percorso con le nuove fermate della M4? La mappa delle linee coinvolte - Da mercoledì, per 13 linee sono previste variazioni di percorso e corse aggiuntive così da garantire i collegamenti ... Come scrive milano.corriere.it