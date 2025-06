Linea verde discovery e illumina | tappe e attività del 21 giugno

Il 21 giugno su Rai 1 si accende la passione per il nostro territorio con Linea Verde Discovery, Illumina e Sentieri. Questi programmi, tra natura, tradizioni e scoperte locali, valorizzano le bellezze italiane con nuove puntate dedicate a territori unici e alle loro storie. Un’occasione imperdibile per immergersi nella nostra ricchezza culturale e paesaggistica, scoprendo aspetti nascosti e curiosità . La giornata del 21 giugno diventa così un vero e proprio viaggio nel cuore dell’Italia, tra scoperta e tradizione.

Programmazione televisiva del 21 giugno su Rai 1: focus su Linea Verde e le sue varianti. La giornata del 21 giugno propone una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio italiano, trasmessi su Rai 1. In particolare, vengono presentate nuove puntate di Linea Verde Discovery, Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri, con orari di messa in onda che vanno dalle 11:25 alle 12:30. Questi format offrono un approfondimento sui paesaggi, le tradizioni e le innovazioni legate alle diverse regioni italiane, mettendo in luce aspetti spesso meno conosciuti. linea verde sentieri: la nuova edizione parte dall'umbria.