linea verde a giussano la ricetta della vis nova

A Giussano, la Linea Verde della Vis Nova sta scrivendo un capitolo entusiasmante di rinascita e crescita. Nonostante le sfide estive, il settore giovanile si conferma un vero fiore all’occhiello, con 14 talenti promossi e una rosa rafforzata. La ricetta del successo? Investimento, passione e un progetto solido che porta frutti preziosi. E il futuro promette ancora grandi sorprese per questa realtà sportiva in fermento.

Ci sarĂ poco lavoro quest’estate per il direttore sportivo della Vis Nova, Giuseppe Zora. Si fa per dire, ovvio, ma nemmeno così tanto analizzando il numero di giocatori confermati e di quelli promossi dal settore giovanile, sempre florido, della compagine di Giussano. Il conto è presto fatto. Quattordici sono quelli che vincendo il campionato di Promozione si sono guadagnati la possibilitĂ di difendere sul campo quanto conquistato in primavera. Ci sarĂ lo scotto della categoria ma da quelle parti sanno bene come si fa. Con Mastrolonardo, qualche anno fa, confermando lo zoccolo duro si salì dalla Prima Categoria alla serie D in tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it