L' India celebra la Giornata internazionale dello yoga

L'India si anima in un tripudio di serenità e condivisione per la Giornata Internazionale dello Yoga, un'occasione che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Dai suggestivi luoghi storici alle grandi città, praticare yoga diventa simbolo di benessere e spiritualità. Quest'anno, anche il Primo Ministro Narendra Modi ha partecipato attivamente, rafforzando il valore di questa antica disciplina. Scopri come questa celebrazione rappresenta un ponte tra tradizione e modernità, unendo le persone in un gesto di pace e armonia.

Nuova Delhi, 21 giu. (askanews) - Migliaia di appassionati di yoga si riuniscono in luoghi simbolo dell'India, tra cui il Lodhi Garden di Nuova Delhi, il lago Dal di Srinagar e il palazzo di Mysuru, per celebrare l'undicesima Giornata internazionale dello yoga. Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha voluto praticare yoga insieme ad altri partecipanti a Visakhapatnam, nell'ambito delle celebrazioni dell'undicesima Giornata Internazionale dello Yoga. "Lo yoga è per tutti, senza distinzioni, background e capacità", ha detto rivolgendosi ai presenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'India celebra la Giornata internazionale dello yoga

