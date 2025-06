L’incontro tra domanda e offerta Quattrocento colloqui di lavoro

lavoratori e aziende, creando opportunità concrete di impiego e sostenendo il tessuto economico locale. Un'occasione unica per mettere in contatto domanda e offerta, facilitando l'inserimento professionale e promuovendo la crescita del territorio. La giornata a Foligno ha dimostrato come eventi mirati possano fare la differenza, aprendo nuove strade verso il futuro lavorativo di tanti cittadini.

La corte di Palazzo Trinci si è trasformata, per un giorno, in una location dove si sono incontrate domanda e offerta di lavoro. Ha fatto tappa a Foligno la campagna nazionale ‘C’è posto per te’, promossa da Sviluppo lavoro Italia. Hanno aderito oltre 20 aziende, che hanno effettuato 400 colloqui mettendo a disposizione 350 posizioni lavorative. L’intento del tour itinerante di Sviluppo Lavoro Italia, viene spiegato, è favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto di giovani e donne, spesso ‘distanti’ dalle dinamiche occupazionali e dalle opportunità professionali. Il tour rappresenta un’iniziativa concreta a supporto delle politiche attive del lavoro e della costruzione di un mercato più accessibile, inclusivo ed efficiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incontro tra domanda e offerta. Quattrocento colloqui di lavoro

