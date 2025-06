L’impresa di Gabriele Bianchi che ha scritto un libro in carcere L’autobiografia dei killer di Willy per dire che è lui la vittima | Ero già condannato

Nel cuore di Rebibbia, Gabriele Bianchi, condannato per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si racconta in un libro sorprendente: «La verità che nessuno vuole accettare». Autopubblicato, il testo sfida le narrazioni ufficiali, rivendicando la propria innocenza e presentandosi come vittima di un processo mediatico. Un tentativo coraggioso di aprire una finestra sulla sua verità, che scuote le certezze di molti. Ma cosa ci rivela davvero questa testimonianza?

Gabriele Bianchi, condannato dalla Cassazione a 28 anni di carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme al fratello Marco, ha pubblicato un libro dal carcere di Rebibbia in cui si presenta come vittima di un processo mediatico e rivendica la propria innocenza. La fatica letteraria autopubblicata dal più grande dei fratelli bianchi si intitola «La verità che nessuno vuole accettare». Lo si dovrebbe trovare in vendita online, ma non si sa da quando e su quali store, secondo l’ Adnkronos che ha anticipato la copertina, che sembra più un’elaborazione goffa con qualche strumento di intelligenza artificiale e alcuni estratti del volume di ben 70 pagine vergate dal 30enne di Alatri nella sua cella nel carcere romano. 🔗 Leggi su Open.online

Gabriele Bianchi è stato condannato in via definitiva a 28 anni di carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Suo fratello Marco è stato condannato all’ergastolo Vai su Facebook

