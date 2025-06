L' impresa dell' IA alla Camera | le parole di Panieri

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il panorama delle PMI italiane, aprendo nuove strade per aumentare competitività e innovazione. Durante il recente convegno alla Camera dei Deputati, le parole di Panieri hanno evidenziato come questa tecnologia possa essere un vero e proprio motore di crescita. Una svolta che può portare le imprese italiane a livelli mai visti prima, e tutto dipende da come sapranno cogliere questa opportunità.

Roma, 21 giu. (askanews) - "L'impresa dell'IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all'intelligenza artificiale" è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall'On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell'evento abbiamo parlato con Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche Confartigianato: "In Confartigianato noi stiamo riscontrando un interesse molto alto da parte anche delle micro e piccole imprese sui temi dell'intelligenza artificiale che non viene vissuta con particolare apprensione, anzi viene vista come un'opportunità per integrare quella che noi chiamiamo in Confartigianato l'intelligenza artigiana con questa componente tecnologica che certamente è un potenziale che le imprese artigiane possono sfruttare molto bene in tutte le fasi del processo produttivo, sia quelle di assistenza gestionale ma anche in più quelle che attengono alla creatività che è tipica del mondo dell'artigianato e del mondo della piccola impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net