L’importanza di una nuova e più precisa geografia della riforestazione

una domanda che richiede una risposta precisa e puntuale. La definizione di nuove aree di riforestazione diventa cruciale per orientare strategie efficaci e ottimizzare le risorse. In un mondo in rapido mutamento, conoscere dove intervenire può fare la differenza tra un futuro sostenibile e uno compromesso. La nuova geografia della riforestazione rappresenta quindi una bussola imprescindibile nella lotta contro il cambiamento climatico, guidandoci verso soluzioni più mirate e durature.

Nella lotta al cambiamento climatico, la riforestazione gioca da sempre un ruolo determinante. Simbolico per certi versi, sicuramente non risolutivo, ma determinante. Ma in un contesto che varia di giorno in giorno, dipingendo scenari a tinte fosche soprattutto per quanto riguarda i rischi per l’ambiente, capita che a cambiare sia anche la geografia del contrasto alla crisi climatica. Dove rinasceranno le foreste che salveranno il clima? È questa la domanda a cui tenta di dare risposta uno studio pubblicato su Nature Communications e coordinato da The Nature Conservancy. In materia di riforestazione, la comunità scientifica si basa sulla disponibilità di mappe aggiornate per valutare le zone più idonee a piantare nuovi alberi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’importanza di una nuova (e più precisa) geografia della riforestazione

In questa notizia si parla di: geografia - riforestazione - importanza - precisa

Ue: Raggi, puntare alla riforestazione urbana - "Nel contesto dell'importante dibattito sulla riforestazione vorrei sottolineare l'importanza della riforestazione urbana", che "persegue non solo obiettivi generali di salvaguardia ... Riporta ilmessaggero.it

Riforestazione: che cosa significa e perché per farla non basta piantare tanti alberi - Ed è importante tenerlo a mente ogni volta in cui sentiamo nominare la “riforestazione” come se si trattasse ... Si legge su ohga.it