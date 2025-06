L' imbarazzo della piazza La Schlein? È un cartonato

Mentre Schlein era in Olanda per sfangare l'imbarazzo della piazza "rossa", il popolo di sinistra l'ha sostituita con una sagoma di cartone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'imbarazzo della piazza. La Schlein? È un cartonato

In questa notizia si parla di: imbarazzo - piazza - schlein - cartonato

Schlein assente a Roma. L'imbarazzo della piazza: al suo posto c'è un cartonato.

Schlein assente a Roma. L'imbarazzo della piazza: al suo posto c'è un cartonato - Mentre Schlein era in Olanda per sfangare l'imbarazzo della piazza "rossa", il popolo di sinistra l'ha sostituita con una sagoma di cartone ... Come scrive ilgiornale.it

Schlein, è una piazza unitaria e inclusiva - "È una piazza che finalmente vede le forze politiche assumersi la responsabilità di rispondere ... Segnala ansa.it