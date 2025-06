Ligabue oggi il concerto | attesi 100mila fan L’Arena decollerà

Oggi, Reggio Emilia si trasforma nel cuore pulsante della musica italiana: Ligabue celebra tre decenni di carriera con un evento straordinario alla RCF Arena di Campovolo. Attesi 100.000 fan pronti a vivere un concerto storico, ma anche a immergersi in un’atmosfera unica lungo la Liga Street, il boulevard ispirato a Las Vegas. È una giornata che promette emozioni indimenticabili, e la festa è appena iniziata...

Reggio Emilia, 21 giugno 2025 – Una festa lunga 48 ore. È quella che Ligabue ha organizzato alla Rcf Arena di Campovolo a Reggio Emilia per celebrare i 30 anni dell’album Buon Compleanno Elvis, dei 20 anni dal primo concerto a Campovolo e del disco Nome e Cognome e dei 35 anni di carriera. Oggi è il giorno del live con 100mila spettatori attesi, ma intanto ieri ha aperto la Liga Street, l’immaginifico boulevard (ispirato a Las Vegas, con tanto di megapupazzo con le fattezze di Elvis Presley a presidiare il passaggio dei fan) che porta all’arena emiliana: cinema all’aperto, palco per otto tribute band, una mostra con cimeli e memorabilia, truck in stile americano dove mangiare, il toro meccanico, i flipper commissionati appositamente con l’immagine di Ligabue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it