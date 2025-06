Librandi FI | Il voucher sicurezza proposta concreta per territori come Maddaloni

In un contesto di crescente incertezza, Librandi propone una soluzione concreta: il voucher sicurezza per territori come Maddaloni. Un'iniziativa pensata per rafforzare la stabilità e la fiducia nella comunità , offrendo risposte efficaci alle esigenze locali. Con questa proposta, Forza Italia si conferma come punto di riferimento per chi crede nei valori popolari, nella responsabilità e nella libertà d’impresa, dando un segnale di impegno reale e tangibile per il futuro dei nostri territori.

Tempo di lettura: 2 minuti “A chi non si riconosce più nel centrosinistra, ma crede nei valori popolari, nella responsabilità e nella libertà d’impresa, diciamo: Forza Italia è la vostra casa”. È partito da qui l’intervento di Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale del partito in Campania, intervenuto al congresso cittadino di Forza Italia a Maddaloni, dove ha presieduto i lavori. Un appello chiaro al mondo moderato, in linea con la strategia indicata da Antonio Tajani a livello nazionale e incarnata in Campania dal percorso di radicamento costruito da Fulvio Martusciello. “Il nostro compito oggi – ha proseguito Librandi – è colmare un vuoto di rappresentanza con proposte serie, credibili, su misura per i territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Librandi (FI): “Il voucher sicurezza proposta concreta per territori come Maddaloni”

In questa notizia si parla di: maddaloni - librandi - voucher - sicurezza

