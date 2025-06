Libero dopo 3 mesi Khalil leader pro Palestina della Columbia

Dopo oltre tre mesi di detenzione, Mahmoud Khalil, leader pro-Palestina e figura chiave delle proteste universitarie, è stato finalmente rilasciato dalla detenzione federale in Louisiana. Uscito indossando una kefiah palestinese, la sua scarcerazione rappresenta una battuta d’arresto per l’amministrazione Trump. Questa vicenda mette in luce le tensioni politiche e sociali che infiammano il dibattito internazionale sulla Palestina. La sua storia continua a far discutere, lasciando ancora molte domande irrisolte.

Mahmoud Khalil, figura di spicco delle proteste pro-palestinesi nel campus della Columbia University, è stato rilasciato da un centro di detenzione federale per immigrati in Louisiana, secondo le immagini diffuse dai canali televisivi americani. È uscito indossando una kefiah palestinese, poche ore dopo che un giudice federale aveva ordinato la sua scarcerazione dopo oltre tre mesi di detenzione. Una sconfitta per l' amministrazione Trump.

