Liberato Sergei Tikhanovsky chi è l’avversario di Lukashenko e laeder dell’opposizione in Bielorussia – Il video

La libertà di Sergei Tikhanovsky rappresenta un raggio di speranza per la Bielorussia e per tutti coloro che lottano per la democrazia. Leader carismatico e voce dell’opposizione contro il regime di Lukashenko, il suo ritorno alla vita libera apre nuove prospettive di resistenza e cambiamento. La battaglia per i diritti umani nel paese continua, ma questa vittoria simbolica rafforza la determinazione di chi crede in un futuro più giusto.

«Mio marito Sergei è libero! È difficile descrivere la gioia che provo». Con queste parole, Svetlana Tikhanovskaya ha confermato in un video su X la scarcerazione del marito, Sergei Tikhanovsky, leader dell’opposizione al regime di Aleksandr Lukashenko in Bielorussia. Il 46enne, in carcere da circa 5 anni, si trova ora a Vilnius, in Lituania, insieme ad altri tredici prigionieri politici del presidente bielorusso. Nel post, Tikhanovskaya – divenuta simbolo dell’opposizione dopo l’arresto del marito e candidata alle contestate elezioni presidenziali del 2020 vinte da Lukashenko – ha espresso gratitudine verso gli alleati internazionali: «Grazie al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo inviato Kellogg e ai nostri alleati europei per tutti i vostri sforzi». 🔗 Leggi su Open.online

