Lezioni in aule roventi bimbi stremati dal caldo | 5 si sentono male

Lezioni sotto il sole cocente, aule calde come forni e bambini stremati dal caldo afoso. Firenze si trova di fronte a un problema che richiede risposte immediate: cinque piccoli si sono sentiti male, e le proteste dei genitori aumentano. È ora di ascoltare le loro richieste e garantire ambienti più sicuri e confortevoli. La domanda è: quanto ancora dovremo aspettare prima di vedere delle soluzioni concrete?

Firenze, 21 giugno 2025 – Malori per diversi bambini – che ancora frequentano la scuola – a causa del gran caldo. Niente di grave, per fortuna, ma il problema c’è. E i genitori alzano la voce: “Possibile che non si riesca ad installare almeno delle pale ventilatori al soffitto?”. A protestare sono in particolare alcune famiglie che hanno i bambini all’infanzia Matteotti dove, raccontano, da quando è esploso il caldo “si sono sentiti male almeno 4-5 piccoli”. L’ultimo caso in ordine di tempo quello di una bambina che ha manifestato giramenti di testa e, pertanto, le maestre hanno chiamato i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni in aule roventi, bimbi stremati dal caldo: 5 si sentono male

