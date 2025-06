L’ex Whirlpool diventa hub per l’innovazione quantistica

L’ex Whirlpool si trasforma in un catalizzatore di innovazione quantistica: Italian Green Factory, situata in una storica sede napoletana, punta a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group. Un passo audace verso il futuro, annunciato dal CEO Felice Granisso durante l’incontro ‘Il futuro delle tecnologie quantistiche tra scienza e impresa’. Questa iniziativa dimostra come la tradizione possa incontrare l’innovazione, aprendo nuove frontiere per l’Italia nel panorama tecnologico globale.

“ Italian Green Factory punta sull’innovazione: è qui, a via Argine dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group”. Lo ha annunciato Felice Granisso, CEO di TeaTek e Italian Green Factory, a margine dell’incontro ‘Il futuro delle tecnologie quantistiche tra scienza e impresa’, organizzato a Napoli presso il CNR dal consorzio NQSTI, (National Quantum Science and Technology Institute) alla presenza del presidente del consorzio Claudio Pettinari, del coordinatore scientifico Fabio Beltram e di numerose realtà che, su scala nazionale, stanno investendo nell’ambito delle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: whirlpool - innovazione - diventa - quantistica

Al posto dell'ex Whirlpool un centro di innovazione quantistica - Italian Green Factory trasforma il passato in un futuro all’avanguardia, annunciando un progetto ambizioso: la realizzazione del primo computer quantistico di TeaTek Group.

TeaTek, l'ex Whirlpool di Napoli diventa hub per innovazione quantistica Vai su X

Ceo TeaTek, ex Whirlpool diventa hub per innovazione quantistica; TeaTek, l'ex Whirlpool di Napoli diventa hub per innovazione quantistica; Serino Drug Dealer Imprisoned.

Ceo TeaTek, ex Whirlpool diventa hub per innovazione quantistica - "Italian Green Factory punta sull'innovazione: è qui, a via Argine dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group". Scrive ansa.it

Al posto dell'ex Whirlpool un centro di innovazione quantistica - “Italian Green Factory punta sull’innovazione: è qui, a via Argine dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group”. Lo riporta napolitoday.it