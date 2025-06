L' ex Toro Gustafson | Con Mihajlovic eravamo forti Possiamo sorprendere l' Inter

Dal passato in Serie A con il Torino alle sfide attuali, Samuel Gustafson si prepara a sorprendere l’Inter con la maglia degli Urawa Red Diamonds a Seattle. Il centrocampista svedese, protagonista in campo e con le parole, rivela come l’esperienza con Mihajlovic abbia forgiato il suo carattere e le sue ambizioni. Con un passato di forza e determinazione alle spalle, ora si gioca il tutto per tutto: questa volta, può davvero sorprenderci.

