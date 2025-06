L' ex obitorio di via Sforza avrè le aule della Statale | intervento da 6 milioni di euro

Un intervento da 6 milioni di euro trasformerà l'ex obitorio di via Sforza, un edificio storico di grande valore artistico, in un centro pulsante di formazione e innovazione. La riqualificazione, promossa dall’Università degli Studi di Milano, darà nuova vita a aule, spazi per la terza missione e servizi dedicati agli studenti, rafforzando il legame tra patrimonio culturale e sviluppo accademico. Un progetto che segna un importante passo avanti per il futuro dell’ateneo e della città.

L'edificio storico di via Francesco Sforza 38 sarà riqualificato dall'Università degli Studi di Milano e ospiterà aule, spazi per la terza missione e altri servizi per gli studenti. Ad avviare il recupero del complesso, di cui la Soprintendenza ha sancito l'interesse artistico, è una delibera.

