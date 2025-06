L' ex Inter Nagatomo | Chivu un amico diventerà un grandissimo tecnico Occhio all' Urawa

Da ex interisti come Nagatomo e Chivu, emergono storie di amicizia e passione che superano il campo. Ora, uno di loro si prepara a sorprendere come tecnico, con l'Urawa in vista dell'Inter al Mondiale. Il giapponese, nerazzurro dal 2011 al 2018, avverte: "Dietro sono bravi, e poi hanno Watanabe, il migliore di tutti". La sfida promette emozioni e sorprese: restate sintonizzati!

Il giapponese, nerazzurro dal 2011 al 2018, conosce bene l'avversaria dell'Inter al Mondiale: "Dietro sono bravi, e poi hanno Watanabe che è il migliore di tutti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ex Inter Nagatomo: "Chivu un amico, diventerĂ un grandissimo tecnico. Occhio all'Urawa"

In questa notizia si parla di: inter - nagatomo - chivu - amico

Conferenza stampa Chivu Inter Urawa: «Pio Esposito? Ecco cosa ho deciso, vi dico cosa ho chiesto ai miei. Con Nagatomo in nerazzurro ricordo…» - In attesa della sfida decisiva tra Inter e Urawa, Chivu si prepara a lanciare la sua squadra verso la vittoria nel Mondiale per Club.

Cristian Chivu suona la carica in vista della sfida che vedrà l’Inter affrontare i giapponesi dell’Urawa A furia di star dentro al frullatore di conferenze assortite del Mondiale per Club, Cristian Chivu ci sta prendendo gusto: oltre all’italiano e all’inglese che Vai su Facebook

L'ex Inter Nagatomo: Chivu un amico, diventerà un grandissimo tecnico. Occhio all'Urawa; Chivu abbraccia il calcio giapponese prima dello scontro decisivo dell’Inter a Seattle.

L'ex Inter Nagatomo: "Chivu un amico, diventerà un grandissimo tecnico. Occhio all'Urawa" - Il giapponese, nerazzurro dal 2011 al 2018, conosce bene l'avversaria dell'Inter al Mondiale: "Dietro sono bravi, e poi hanno Watanabe che è il migliore di tutti" ... Scrive gazzetta.it

Inter, Chivu: “Voglio un’Inter dominante” - SEATTLE – Se gli si chiede come vede la sua Inter in futuro, quando avrà potuto darle forma, Cristian Chivu risponde: “Tutti noi allenatori vorremmo una squadra in grado di dominare le partite. Come scrive msn.com