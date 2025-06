L’ex Area Antonelli inizia a prendere forma

L’area Antonelli sta finalmente prendendo vita, trasformandosi in un polo di innovazione e storia. I lavori di riqualificazione delle officine del primo Novecento si intensificano, coinvolgendo anche l’edificio principale con il secondo lotto di interventi. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro tra i due lotti, questo progetto segna un passo importante verso la valorizzazione del patrimonio locale e lo sviluppo di un futuro più sostenibile e dinamico.

Continuano i lavori nell’area ex Antonelli, nell’ambito del progetto di riqualificazione del complesso di vecchie officine del primo Novecento. Anche l’edificio principale è oggetto di interventi. È infatti in corso di affidamento il secondo lotto dei lavori per il recupero del sito di Villanova, dove sono partiti a marzo i cantieri per la realizzazione del primo lotto. In totale l’investimento, tra primo e secondo lotto, è di 3 milioni euro. Con il primo lotto si sta procedendo al recupero degli edifici che si affacciano su via Flaminia e via Monti e Tognetti. Con il secondo lotto, invece, la riqualificazione sarà estesa all’edificio centrale, che per anni ha ospitato il magazzino comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex Area Antonelli inizia a prendere forma

Operai al lavoro per il recupero dell'area Antonelli: verranno realizzati giardini, campi sportivi e punti di ristoro - Operai al lavoro per il recupero dell'area Antonelli, un progetto che trasformerà il sito in un’oasi di verde e divertimento.

L’area ex Antonelli finisce in Consiglio - Sarà discussa nei prossimi Consigli comunali l’interrogazione della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita al sindaco Stefania Signorini, relativa all’area ex Antonelli. Scrive ilrestodelcarlino.it