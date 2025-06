L'ex arbitro Eriksson distrugge Collina come capo degli arbitri FIFA | È la persona peggiore

L'ex arbitro internazionale Jonas Eriksson scende in campo con accuse pesanti contro Pierluigi Collina, attuale capo degli arbitri FIFA. Le sue parole dipingono un quadro critico e senza mezzi termini di una figura che, secondo Eriksson, si mostra diverso dietro e davanti alle telecamere. Un duro colpo al prestigio del leggendario arbitro italiano, che suscita profonde riflessioni sulle dinamiche di potere e onestà nel mondo del calcio. Continua a leggere.

L'ex arbitro internazionale Jonas Eriksson ha usato parole durissime nei confronti di Pierluigi Collina, attaccato sul piano personale: "Ho incontrato molte persone nella mia vita nel mondo del calcio e lui è la persona peggiore che potresti avere come capo. Quando c'è la telecamera sorride e tutto va bene. Quando non c'è la telecamera, ti volta le spalle". 🔗 Leggi su Fanpage.it

