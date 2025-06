L’Europa esalta l’Italia il sindacato sciopera

L’Europa celebra l’Italia per la sua ripresa, mentre il sindacato decide di scioperare, lasciando il Paese in fermento. Mentre la Bce elogia Roma e Madrid per aver trainato la crescita degli impieghi nell’area euro, i rappresentanti dei lavoratori interrompono le attività, complicando le trattative. È possibile rinnovare i contratti senza dover ricorrere alle proteste? La risposta potrebbe cambiare il futuro delle relazioni sindacali. Continua a leggere.

Mentre la Bce elogia le performance sull'occupazione di Roma e Madrid (hanno trainato la crescita degli impieghi dell'area euro), chi dovrebbe rappresentare i lavoratori blocca le strade. Si può trattare il rinnovo dei contratti anche senza incrociare le braccia.

L'Europa esalta l'Italia, il sindacato sciopera Mentre la Bce elogia le performance sull'occupazione di Roma e Madrid (hanno trainato la crescita degli impieghi dell'area euro), chi dovrebbe rappresentare i lavoratori blocca le strade. Si può trattare il rinnovo de

