L’Europa del Futuro Prodi lancia il monito | L’Ue si è smarrita

Romano Prodi, protagonista della VI edizione della Conferenza sull’Europa del Futuro, lancia un forte monito: l’Europa si è smarrita, rischiando di perdere la propria identità e visione futura. Organizzata alla Certosa di Pontignano da Vision Think Tank, questa importante iniziativa riunisce esperti e leader europei per riflettere sulle sfide e le opportunità che ci attendono. È fondamentale ascoltare e agire ora, per costruire un’Europa più forte e coesa.

Romano Prodi protagonista della VI edizione della Conferenza sull’Europa del Futuro, organizzata alla Certosa di Pontignano da Vision Think Thank in collaborazione con European University Institute, Università di Siena, Warsaw Institute, Bruegel, Institute of European Policy Making della Bocconi e School of Government della Luiss. I partner aziendali sono invece Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, mentre i media partner sono l’agenzia The Conversation; il gruppo Monrif (Quotidiano Nazionale con La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno) e la Rai. L’evento dedicato all’Europa del futuro non poteva prescindere dalla presenza di uno dei padri fondatori dell’Europa stessa, che ha spiegato: "Non mi sarei mai immaginato di vedere un’Europa così e neppure che il mondo impazzisse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Europa del Futuro. Prodi lancia il monito: "L’Ue si è smarrita"

