L’estate fa segnare un altro record | +5,11%

L’estate 2025 in Lombardia si conferma da record: oltre 25 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive, con una crescita del 5,11% rispetto all’anno precedente. A prevederlo è Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, che sottolinea come questa stagione stia trasformando il territorio in una meta sempre più ambita. Un risultato straordinario che testimonia il crescente apprezzamento verso le bellezze lombarde, attirando turisti da ogni parte.

Un’estate da record in Lombardia, con oltre 25 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. A prevedere un’estate lombarda da record è Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, marketing territoriale e moda. "In Lombardia, da giugno a settembre 2025, prevediamo 25.257.271 di pernottamenti – annuncia – con una crescita del 5,11% rispetto all’estate 2024. Si tratta di oltre 1.230.000 pernottamenti in più nelle nostre strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Un risultato che ci permette di crescere più del doppio rispetto alla media nazionale, stimata intorno al +2,1%". In tutto il 2023 le presenze turistiche turistiche in Lombardia erano state meno di 50 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’estate fa segnare un altro record: +5,11%

In questa notizia si parla di: estate - record - segnare - altro

Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna: «Estate record per turismo in Italia. Idee del governo per crescere». - Benvenuti a #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025! Oggi discutiamo di un'estate record per il turismo in Italia, con ospite l'onorevole Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di FdI.

Turismo, a Milano maggio da record: 915mila presenze. “Dopo aprile, anche maggio fa segnare un nuovo incremento di arrivi turistici in città, diventando il mese con il maggior numero di visitatori della storia recente di Milano. Vai su X

La Porsche Taycan Turbo GT può aggiungere un altro record sul giro alla sua crescente bacheca dei trofei. Lo scorso mese, la berlina elettrica ha stabilito un nuovo giro veloce a Road Atlanta, battendo il precedente record di 6,73 secondi, che era stato stab Vai su Facebook

L’estate fa segnare un altro record: +5,11%; Tutti gli (assurdi) record della carriera di Cristiano Ronaldo; F1 | Hamilton segna un nuovo record in Ferrari, ma in negativo.

L’estate fa segnare un altro record: +5,11% - Un’estate da record in Lombardia, con oltre 25 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. Secondo ilgiorno.it

Calabria tra le mete più amate dagli stranieri, estate da record: oltre due milioni di turisti attesi - Un trend che "ci conferma che la strada imboccata è quella corretta anche se il lavoro è ancora tanto da fare", spiega l'assessore al Turismo Calabrese ... Lo riporta quicosenza.it