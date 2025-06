L’Equipe Sportiva fa incetta di medaglie

L’equipé sportiva di Riccione si è distinta ai Campionati nazionali Uisp, portando a casa un bottino straordinario di medaglie e risultati che testimoniano dedizione e talento. Quattro giorni intensi di gare, 95 giovani atleti pronti a sfidare i propri limiti, e un piazzamento tra le prime venti società d’Italia. La passione e l’impegno di questi campioni in erba promettono un futuro ancora più brillante. Una pioggia di medaglie è caduta tra gli esordienti A che hanno...

Basterebbero i numeri a raccontare la trasferta di Equipe Sportiva a Riccione in occasione dei Campionati nazionali Uisp che si sono disputati allo stadio del nuoto: 4 giorni, 11 tecnici e allenatori, 95 ragazzi e ragazze protagonisti delle gare di nuoto per i giovanissimi e gli esordienti C, B e A, 11 medaglie conquistate, 22° posto su 91 società partecipanti. Una pioggia di medaglie è caduta tra gli esordienti A (tra i 2011 e i 2013) che hanno collezionato moltissimi ori. Tra questi quello di Matilde Torri nei 50 dorso A2 Femmine, Viola Maiorana nei 50 Farfalla A1 Femmine e Nikita Bivol nei 200 stile e nei 50 Farfalla A2 Maschi e Gaia Montanini che ha guadagnato un oro nei 200 mx A1 Femmine e un argento nei 50 rana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it