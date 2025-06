Leonor di Spagna fuori dalla chat WhatsApp delle Principesse d’Europa

Le principesse d’Europa hanno conquistato anche il mondo digitale, creando un gruppo WhatsApp per condividere momenti e idee. Elisabetta del Belgio, Amalia dei Paesi Bassi e Ingrid di Norvegia hanno formato questa alleanza virtuale, lasciando fuori Leonor di Spagna. Un gesto che fa riflettere sulle dinamiche tra future regine e sui segreti delle loro chat. Ma cosa nasconde questa esclusione? La conferma...

L’uso dei gruppi sulle app di messaggistica istantanea ha conquistato tutti, anche le Principesse d’Europa. Elisabetta del Belgio, Amalia dei Paesi Bassi e Ingrid di Norvegia hanno creato un gruppo WhatsApp che permette loro di rimanere in contatto costante. Una sorta di alleanza digitale tra future regine, che, per il momento, non include Leonor, la Principessa delle Asturie. La chat WhatsApp delle Principesse d’Europa. La conferma dell’esistenza di un gruppo WhatsApp in cui le ereditiere discutono di argomenti comuni è stata rivelata dalla rivista The Australian Women’s Weekly. E la Principessa Amalia avrebbe confermato l’esistenza del gruppo. 🔗 Leggi su Dilei.it