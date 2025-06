Leoni Juventus Moretto a sorpresa sull’obiettivo dei bianconeri | Ci sono anche squadre di Premier League Ecco la posizione del Parma

Il calciomercato della Juventus si infiamma con importanti novità e colpi di scena. Secondo Matteo Moretto, il difensore classe 2006 Leoni, uno dei nomi più caldi per i bianconeri, non è in vendita per il Parma, che riceve comunque interesse anche da squadre di Premier League. Quale sarà il futuro di questo talento e quali altre strategie adotterà la Signora? Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Leoni Juventus, Moretto a sorpresa sull’obiettivo dei bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato. Quello di Leoni è uno dei nomi accostati fortemente al calciomercato Juve. Tuttavia, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, per il Parma il difensore non è in vendita. PAROLE – «Ci sono anche squadre di Premier League che si sono informate su Leoni, difensore centrale classe 2006. Per il Parma, Leoni non è in vendita e non ha necessità di vendere ma se dovesse arrivare un’offerta importante non direbbe no. Il Parma ha già detto di no a un’offerta da 25 milioni di base fissa a una squadra italiana». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com