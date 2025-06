Leoni Juve irrompe un’altra rivale | spunta il possibile scambio per il difensore Novità sul futuro del gioiello del Parma

Il calciomercato si infiamma con un nuovo scontro tra Leoni Juve e il Milan, che punta deciso sul giovane talento del Parma, Giovanni Leoni. Tra scambi e contropartite, i riflettori sono puntati su una possibile operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro di questo promettente gioiello. Il duello tra le grandi si accende: chi avrà la meglio in questa sfida di mercato? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Leoni Juve, irrompe la rivale: scambio per il difensore di proprietĂ del Parma. Il Milan pensa alla contropartita per bruciare la concorrenza. Anche il Milan su Giovanni Leoni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero potrebbe puntare su una contropartita che al Parma potrebbe fare molto comodo in vista della prossima stagione. L’idea sarebbe quella di proporre l’attaccante rossonero Lorenzo Colombo all’interno dell’operazione. Il Parma, vicino alla cessione di Bonny, potrebbe gradire e non poco il profilo dell’ex Empoli. Anche la Juve è dunque avvisata per Leoni. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com