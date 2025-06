Leoni Inter Orlando consiglia | Ecco a quale squadra servirebbe di più tra loro e il Milan

Leoni Inter Orlando analizza il duello tra Inter e Milan per il giovane talento Giovanni Leoni. L’ex calciatore Massimo Orlando svela a chi squadra potrebbe essere più utile, svelando un’anticipazione che potrebbe influenzare il futuro del difensore e i piani di mercato delle big milanesi. Scopriamo insieme quale tra i due club potrebbe davvero valorizzare al meglio le qualità del promettente giocatore.

Leoni Inter, l'ex calciatore Massimo Orlando ha voluto dire la sua sul difensore del Parma conteso dai nerazzurri e dal Milan. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso così sul duello tra il mercato Inter e il Milan per Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma. SU CHIESA – « Ha il difetto di essere anarchico ma deve capire anche lui che non si può scherzare. Se vuole rientrare nel calcio che conta, non può buttarsi con quelle qualità. E' troppo talentuoso. Io tornerei in Italia anche a meno dello stipendio per rilanciarsi ». IL DERBY DI MERCATO TRA INTER E MILAN PER LEONI – « Credo serva più al Milan, che prende troppi gol da palla inattiva ».