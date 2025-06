Leoni Inter il Milan fa sul serio e prepara l’offerta al Parma | i rossoneri hanno un’arma segreta

Il calcio di alta classifica si infiamma: il Milan entra con decisione nella corsa per il giovane talento del Parma, Giovanni Leoni. I rossoneri, determinati a rinforzare la difesa, preparano un’offerta tra i 13 e i 15 milioni, facendo leva su un’arma segreta che potrebbe fare la differenza. La sfida tra grandi club si fa più accesa: chi conquisterà il promettente difensore? La risposta arriverà a breve, mentre l’estate si scalda di emozioni e trattative.

per convincere i ducali. Giovanni Leoni è diventato uno dei nomi caldi del mercato Inter, e ora il Milan fa sul serio. I rossoneri si inseriscono con decisione nella corsa al giovane difensore del Parma, giĂ seguito da Inter e Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club milanese starebbe preparando un’offerta tra i 13 e i 15 milioni di euro, con l’aggiunta di Lorenzo Colombo come contropartita tecnica. Tuttavia, i ducali preferirebbero una proposta esclusivamente in contanti. L’Inter, che monitora da tempo il classe 2006, non ha intenzione di mollare: il suo profilo rispecchia appieno le direttive di Oaktree e Marotta che hanno indicato da tempo di puntare su giovani italiani di prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il Milan fa sul serio e prepara l’offerta al Parma: i rossoneri hanno un’arma segreta

In questa notizia si parla di: inter - milan - serio - rossoneri

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Il Milan punta Javi Guerra Secondo Sky Sport, i rossoneri fanno sul serio per il talento classe 2003 del Valencia. Centrocampista centrale, 36 presenze, 3 gol e 3 assist nell’ultima Liga. Offerta da 16 milioni + 4 di bonus per bruciare la concorrenza, ma il club Vai su Facebook

Milan: affare a sorpresa, l’ex Inter per Allegri; Serie A 2025/2026: il calendario completo dei rossoneri; Milan su Giovanni Leoni: duello con l’Inter per il talento del Parma.

GdS - Corsa a Leoni, il Milan prova il sorpasso su Inter e Juve: pronta l'offerta da 13-15 milioni più Colombo - Il Milan fa sul serio per Giovanni Leoni e sfida l'Inter e la Juventus nella corsa al promettente difensore del Parma. Lo riporta msn.com

Milan e Inter su Leoni a suon di contropartite, ma il Parma vuole resistere - I rossoneri provano a inserire Colombo nell'affare, i nerazzurri possono giocarsi la carta Sebastiano Esposito ... Da sportmediaset.mediaset.it