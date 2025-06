Leone XIV | La Chiesa non tolleri alcuna forma di abuso non mettere a tacere i giornalisti

Il messaggio di Prevost rivolto a Paola Ugaz mette in luce la fermezza della Chiesa nel condannare ogni forma di abuso e sottolinea l’importanza di ascoltare le voci dei giornalisti. In un momento in cui la verità deve emergere, il coraggio di chi denuncia non può essere messo a tacere. La trasparenza e la giustizia restano i pilastri fondamentali per un cammino di rinnovamento e fiducia.

Messaggio di Prevost per la giornalista peruviana Paola Ugaz che ha denunciato il Sodalizio di vita cristiana poi sciolto da Francesco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV: “La Chiesa non tolleri alcuna forma di abuso, non mettere a tacere i giornalisti”

In questa notizia si parla di: leone - chiesa - tolleri - alcuna

Tv2000: ‘Chiesa Viva’, il nuovo programma sul papato di Leone XIV, il Giubileo e il percorso sinodale - Oggi su Tv2000 debutta "Chiesa Viva", un programma condotto da Gennaro Ferrara che esplora il papato di Leone XIV, il Giubileo attuale e il percorso sinodale in corso.

Il Papa: nessun abuso si tolleri nella Chiesa, grazie ai giornalisti che cercano verità; Papa: Non si tollerino gli abusi, democrazia debole con giornalisti messi a tacere; Papa Leone XIV lancia un appello per la libertà di stampa e contro ogni abuso durante Proyecto Ugaz in Perù.

Leone XIV: “La Chiesa non tolleri alcuna forma di abuso, non mettere a tacere i giornalisti” - Messaggio di Prevost per la giornalista peruviana Paola Ugaz che ha denunciato il Sodalizio di vita cristiana poi sciolto da Francesco ... Scrive repubblica.it

Papa: "Non si tollerino gli abusi, democrazia debole con giornalisti messi a tacere" - “Radicare in tutta la Chiesa una cultura della prevenzione che non tolleri alcuna forma di abuso: né di potere o di autorità, né di coscienza o di spiritualità, né di abuso sessuale”. Da msn.com