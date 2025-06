Leon de Perù | il Vaticano svela il cuore del nuovo Papa Leone XIV tra fede e umanità

Il Vaticano svela il cuore di Papa Leone XIV, un giovane prete americano che negli anni ’80 si immersa nella realtà del Perù, portando con sé una fede incrollabile e una valigia di speranze. Attraverso il documentario “Leon de Perù”, il mondo scopre non solo la sua biografia, ma anche i luoghi e le persone che hanno plasmato il suo cammino spirituale. Un racconto autentico di fede, umanità e dedizione che ci invita a conoscere da vicino il nuovo volto del Papa.

Immaginate un giovane prete americano che arriva in un villaggio sperduto del Perù negli anni ’80, con poco più di una valigia e una fede incrollabile. Quel prete oggi è Papa Leone XIV, e il Vaticano ha appena aperto una finestra unica sulla sua anima attraverso il documentario “Leon de Perù”. Non è solo un ritratto biografico, ma un viaggio nei luoghi e nelle vite che hanno segnato il suo cammino spirituale. Il contesto storico e geografico. Papa Leone XIV Robert Francis Prevost non è sempre stato al centro della scena mondiale. Prima di diventare il primo papa nordamericano della storia moderna, era “Padre Roberto”, un missionario agostiniano che ha trascorso quasi quattro decenni in Perù. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it