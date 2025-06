Lehecka batte Draper | highlights Atp Queens

In un emozionante duello al Queen’s, Jirí Lehecka supera Jack Draper in tre set, regalando agli appassionati uno spettacolo di pura intensità. La sua vittoria 6-4, 4-6, 7-5 apre le porte a una finale imperdibile contro Carlos Alcaraz. Scopri i momenti più emozionanti di questa sfida e preparati a vivere un’altra giornata di grande tennis!

Gli highlights della vittoria in tre set di Ji?í Lehe?ka contro Jack Draper nella semifinale del Queen's (6-4 4-6 7-5): in finale il tennista ceco affronterà Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lehecka batte Draper: highlights Atp Queens

Draper-Lehecka: highlights Atp Doha