Leggermente 2025 | Pif Concita De Gregorio e Stefano Massini tra gli ospiti dell' edizione al via il 29 giugno Il programma completo

Leggermente 2025 sta per partire, portando sul palco alcuni dei nomi più influenti della cultura italiana. Da Pif a Stefano Massini, passando per Concita de Gregorio e molti altri talenti, questa edizione promette incontri stimolanti e momenti di grande ispirazione. Con 22 appuntamenti dal 29 giugno al 20 luglio, Leggermente si conferma come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura, teatro e attualità. Non resta che scoprire il programma completo!

Da Pif a Stefano Massini, passando per Concita de Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Sandrone Dazieri, Nadia Terranova, Serena Bortone e Jacopo Melio. Sono solo alcuni degli autori che dal 29 giugno al 20 luglio animeranno i 22 intensi appuntamenti di Leggermente, la rassegna di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Leggermente 2025: Pif, Concita De Gregorio e Stefano Massini tra gli ospiti dell'edizione al via il 29 giugno. Il programma completo

In questa notizia si parla di: leggermente - concita - gregorio - stefano

Presentati i nuovi incontri di LeggerMente a Villa Fabbricotti; Leggermente 29 giugno - 20 luglio 2025: 22 appuntamenti con il meglio della letteratura contemporanea e del giornalismo, per un programma che invita a pensare insieme; Leggermente 2025 con Pif, Concita De Gregorio e Nadia Fieranova.

Concita De Gregorio insulta le persone disabili. E le sue “scuse” dimostrano che non l’ha capito - Stamattina apro Twitter e alcuni miei contatti segnalano l’assurdità di un articolo di Concita De Gregorio uscito su ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Concita De Gregorio: resistenza disperata - Ti torna quella di leggere, che secondo me è un bene. Riporta repubblica.it