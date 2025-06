Leggere Sansal per liberarlo L’iniziativa dei comuni francesi

Unisciti a noi nel leggere Sansal, l'iniziativa dei comuni francesi per onorare lo scrittore franco-algerino incarcerato ad Algeri. Un gesto di solidarietà e libertà che non si ferma, un messaggio forte contro l’ingiustizia. Parigi si mobilita: partecipa anche tu a questa campagna e contribuisci a far sentire la sua voce. Per saperne di più e sostenere la causa, accedi al sito e abbonati oggi stesso.

Parigi. Un reading diffuso per Boualem Sansal, per rendere omaggio allo scrittore franco-algerino incarcerato ad Algeri da più di duecento giorni e continuare la battaglia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Leggere Sansal per liberarlo. L’iniziativa dei comuni francesi

In questa notizia si parla di: sansal - liberarlo - iniziativa - comuni

Arrestato lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, appello dei premi Nobel per liberarlo - "Chiediamo la liberazione immediata di Boualem Sansal e di tutti gli scrittori imprigionati per le loro idee", hanno scritto nel testo condiviso su iniziativa di un altro scrittore algerino ... Riporta msn.com

’Riprendiamoci i Comuni’ L’iniziativa alla Beghi - In programma domani alle 10 all’Auditorium della Biblioteca Beghi la presentazione della campagna per due proposte di iniziativa popolare denominata ’Riprendiamoci il Comune’. Come scrive lanazione.it