Legge sulla caccia sbugiardati allarmi e fake news | ecco l’operazione verità in sette punti

In un'epoca di informazioni sempre più confuse, la chiarezza diventa essenziale. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida smonta le fake news sulla nuova legge sulla caccia con sette punti chiari e semplici. L’obiettivo? Rispondere alle domande più diffuse e fare luce su una riforma necessaria per aggiornare una normativa datata oltre trent’anni. Ecco l’operazione verità in azione, perché conoscere la realtà è il primo passo per un dibattito equilibrato.

Domande chiare e una risposta semplice: «No». Con una serie di slide sui propri social, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è tornare a smentire le fake news sulla riforma della legge sulla caccia, un intervento necessario per aggiornare una normativa vecchia di oltre trent’anni e non più adeguata alle reali condizioni ed esigenze del Paese. Il testo è stato presentato ieri al Senato dai capigruppo di maggioranza e illustrato in Consiglio dei ministri dallo stesso Lollobrigida, che ne ha spiegato i punti salienti. Ma è soprattutto ai cittadini che il testo va spiegato, dopo la campagna avversa condita da vere e proprie fake news, alimentate dall’opposizione e da alcune associazioni molto ideologizzate e che hanno trovato anche ampio spazio sugli organi di stampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Legge sulla caccia, sbugiardati allarmi e fake news: ecco l’operazione verità in sette punti

In questa notizia si parla di: legge - caccia - fake - news

Lollobrigida annuncia: “Riforma della legge sulla caccia entro agosto”. Poi attacca Ispra (“faziosi”) e i giudici - L’annuncio del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante la Fiera nazionale della caccia e del tiro segna un momento cruciale per il mondo venatorio e politico.

Per il ministro dell'Agricoltura le bozze circolate sulla riforma della caccia sono "fake news". Ecco cosa ha risposto alla Camera [Video] Vai su Facebook

Legge sulla caccia, sbugiardati allarmi e fake news: ecco l’operazione verità in sette punti; La caccia alle bufale ambientaliste sulla legge di Lollobrigida; La riforma della legge sulla caccia arriva in Senato ma senza firma del governo: cosa succede ora.

La riforma della legge sulla caccia arriva in Senato ma senza firma del governo: cosa succede ora - La revisione della legge sulla protezione della fauna selvatica è stata formalmente depositata in Senato, ma con un passaggio di mano significativo: non ... Da fanpage.it

La "caccia" alle bufale ambientaliste sulla legge di Lollobrigida - Crolla il castello di carta degli ambientalisti e animalisti radicali costruito nelle settimane passate contro le modifiche alla legge che regola la salvaguardia ambientale e l'attività venatoria prom ... Riporta msn.com