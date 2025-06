Lega grande partecipazione a Reggio Calabria per il gazebo sul Decreto Sicurezza

In un clima di fervente partecipazione, Reggio Calabria si è animata con il gazebo della Lega sul Decreto Sicurezza, diventando il fulcro di un dibattito acceso e costruttivo. La cittadinanza ha dimostrato grande interesse e coinvolgimento, desiderosa di conoscere e confrontarsi sulle novità introdotte dal Governo. Un momento di confronto che rafforza il legame tra politica e cittadini, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto e trasparente.

