L' editoriale del direttore Roberto Napoletano | il Cambio di Paradigma e la nuova Bretton Woods

Il mondo attraversa un’epoca di crisi e trasformazioni senza precedenti, dove le grandi guerre e i conflitti regionali plasmano il nostro presente. In questo scenario complesso, Roberto Napoletano riflette sul cambio di paradigma globale e sulla necessità di una nuova Bretton Woods per ristabilire equilibrio e speranza. Viviamo la stagione delle sfide: è il momento di guardare oltre la cortina del quotidiano e immaginare un futuro di pace e solidarietà.

Viviamo la stagione delle grandi guerre, Ucraina, Gaza e Iran, e di una miriade di conflitti regionali di cui si parla troppo poco. Siamo tristemente immersi nella conta quotidiana di bambine e.

