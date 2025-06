L’edicolante stalker alla sbarra

Un’ombra minacciosa si abbatte su un innocuo edicolante di Brugherio, vittima di un inquietante stalking digitale. Le sue prime email criptate si sono trasformate in attacchi sempre più violenti e diffamatori, coinvolgendo anche le persone a lui care. Ora, per la prima volta, si fa luce sull’identità del persecutore: una donna monzese di 36 anni, accusata di aver azzerato i confini tra privacy e paura. Un processo che potrebbe cambiare tutto.

Le prime mail, tutte con mittente criptato e dal contenuto diffamatorio e offensivo, erano arrivate a lui, poi l'asticella si era alzata sia nei contenuti, sempre più osceni e denigratori, sia nei destinatari, raggiungendo prima la sua compagna e poi anche i colleghi di lavori di entrambi. Per i carabinieri di Brugherio il misterioso persecutore era una monzese ora 36enne che lavora come edicolante ed è imputata di stalking in un processo al Tribunale di Monza. Per lei la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 3 anni di reclusione. Un incubo durato dal marzo 2018 all'ottobre 2020 per la coppia di Brugherio, che si è costituita parte civile al dibattimento.