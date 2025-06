Lecco terrore sul lungolago | crolla la ruota panoramica

Un drammatico episodio scuote Lecco: la suggestiva ruota panoramica sul lungolago, simbolo di relax e panorami mozzafiato, è crollata sotto le intense raffiche di vento. La scena, accompagnata da un fragore di ferraglia e rottami, ha suscitato paura tra i passanti. I soccorritori sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. Resta da capire come si potrà ripristinare questa icona del lungolago, simbolo della bellezza lecchese.

Lecco, 21 giugno 2025 – Terrore sul lungolago di Lecco. La grande ruota panoramica installata sul lungolago, vicino al monumento dei Caduti, è crollata. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi. Ad abbattere l'attrazione sono state le forti raffiche di vento. La ruota panoramica ha ceduto ed è piombata a terra come un castello di carte, tra un gran fragore di rottami e ferraglia. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, insieme ai sanitari di Areu e agli operatori delle forze dell'ordine. Non risultano feriti, né risulta siano stati coinvolti gli automobilisti in transito sulla strada del lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, terrore sul lungolago: crolla la ruota panoramica

