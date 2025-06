Lecco scatta l' allarme | paura in funivia ma è un' anomalia di un sensore

Lecco ha vissuto momenti di tensione oggi quando una funzione di sicurezza della funivia tra Lecco e i Piani d'Erna si è attivata, segnalando un'anomalia di un sensore. La pronta reazione dei tecnici di Imprese Turistiche Barziesi ha garantito la sicurezza di tutti i passeggeri, sospendendo temporaneamente il servizio. Ma cosa si nasconde dietro a questa intercettazione automatica? Scopriamolo insieme.

Lecco, 21 gennaio 2025 – Paura in funivia. Quest'oggi la funivia tra Lecco e i Piani d'Erna è stata fermata. E' scattato un allarme e i tecnici di Itb, Imprese turistiche barziesi, che gestiscono l'impianto di risalita a fune, hanno subito sospeso il servizio. Prima della sospensione, tutti i passeggeri a bordo delle cabine in quel momento in movimento, sono stati accompagnati a destinazione, fino alla stazione di monte e di valle. Dagli accertamenti è poi emerso che si è trattata di un' anomalia di un sensore elettronico. I tecnici hanno appunto prontamente fermato l'impianto e poi, accertato che non c'era alcun pericolo ma che si trattava di un'anomalia, hanno sostituito il sensore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it