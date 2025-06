Lecco ruota panoramica abbattuta dal vento | il video

Un episodio sorprendente scuote Lecco: la ruota panoramica, simbolo di divertimento e panorama mozzafiato sul lago, è stata abbattuta dalle violente raffiche di vento. Il crollo, avvenuto sul lungolago vicino al monumento dei Caduti, ha lasciato residenti e visitatori increduli. Un evento che ricorda quanto sia importante la sicurezza in presenza di condizioni atmosferiche estreme, e che ci invita a riflettere sulle misure preventive necessarie per evitare simili incidenti in futuro.

Terrore sul lungolago di Lecco dove la grande ruota panoramica installata vicino al monumento dei Caduti, è crollata. Ad abbattere l'attrazione sono state le forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, ruota panoramica abbattuta dal vento: il video

