Leao via solo per 100 milioni | le 5 cessioni record nella storia del Milan

Il Milan si prepara a una delle cessioni più attese e discusse degli ultimi tempi: Rafael Leao potrebbe lasciare i rossoneri solo se offerti almeno 100 milioni di euro. Una cifra da capogiro che lo colloca tra le cinque cessioni record nella storia del club. Ma quali sono state le altre operazioni da sogno che hanno segnato il passato del Milan? Scopriamolo insieme, perché ogni cifra ha la sua storia.

L’attaccante portoghese non verrà ceduto per meno di 100 milioni di euro: scopri quali sono le 5 cessioni più onerose nella storia dei rossoneri (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan non vuole cedere Rafael Leao per meno di 100 milioni di euro. Questo trapelerebbe dalle ultime indiscrezioni in casa rossonera e una decisione di simile complicherebbe anche i piani del Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, avrebbero messo nel proprio mirino anche l’attaccante portoghese, come alternativa a Nico Williams, che sembra destinato al Barcellona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leao via solo per 100 milioni: le 5 cessioni record nella storia del Milan

In questa notizia si parla di: milioni - cessioni - storia - leao

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire.

LEAO VINCE LA NATIONS LEAGUE COL PORTOGALLO Il Portogallo batte la Spagna ai rigori e si aggiudica per la seconda volta nella storia la UEFA Nations League: decisivo l'errore di Morata dal dischetto. Leao entra al 75° e gioca tutti i supplementa Vai su Facebook

Leao via solo per 100 milioni: le 5 cessioni record nella storia del Milan; Calciomercato, Leao-Nico Williams: l'intreccio nelle trattative che spaventa i tifosi del Milan (e le altre cessioni rossonere); Il Milan ha individuato il dopo Leao: è una stella in ascesa della Premier League.

Colpo di scena Milan: 100 milioni di euro per Leao - Leao via dal Milan spunta la cifra ufficiale dell'operazione di calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Milan, ecco perché Leao non è incedibile - Il Milan ha bisogno di vendere prima di far entrare nel vivo le operazioni in entrata che Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno messo nel ... Segnala msn.com