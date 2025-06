Leao allontana le sirene di mercato | Essere al Milan è un sogno

Leao ha deciso di restare al Milan, allontanando le sirene di mercato e confermando che essere al Milan è da sempre un sogno. Milano, 21 giugno 2025 – Il calciomercato infiamma le piazze italiane e europee, con grandi trasferimenti e trattative calde. In questo scenario, il club rossonero lavora per rinforzare la rosa che, nella prossima stagione, sarà guidata da...

Milano, 21 giugno 2025 – Il calciomercato è già entrato nel vivo: in queste settimane si sono verificati dei trasferimenti importanti, come Wirtz, Frimpong e Kerkez al Liverpool o Huijsen e Alexander-Arnold al Real Madrid, con alcune operazioni che hanno coinvolto anche delle squadre di Serie A. Una di queste è sicuramente il Milan, con Tare che è alla ricerca degli uomini giusti per rinforzare la rosa che nella prossima stagione sarà guidata da Max Allegri. Lo scorso 11 giugno, i rossoneri hanno salutato Tijjani Reijnders, che si è trasferito al Manchester City e in questi giorni è impegnato nel Mondiale per club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net