Leandro Zanussi muore a 51 anni in un incidente con lo scooter | sbanda e finisce nel canale

Una tragedia sconvolge Gemona del Friuli: Leandro Zanussi, 51 anni, perde tragicamente la vita in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. La sua vita si è spezzata nelle prime ore di questa mattina, quando, per cause ancora da chiarire, ha sbattuto e finito nel canale. Un episodio che lascia sgomenta l’intera comunità, pronta a ricordare Leandro come un uomo stimato e amato.

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sbanda con lo scooter e vola nel canale: muore un uomo. L'incidente mortale è accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 21 giugno, in via della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Leandro Zanussi muore a 51 anni in un incidente con lo scooter: sbanda e finisce nel canale

In questa notizia si parla di: muore - incidente - scooter - sbanda

Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un muletto - Lugo (Ravenna), 12 maggio 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha costato la vita a un 57enne albanese, residente nel lughese, schiacciato da un muletto.

Leandro Zanussi muore in un incidente con lo scooter: sbanda e finisce nel canale; Perde il controllo della moto, sbanda e muore: tragedia sulla statale 68 in Val di Cecina; Sbanda con la moto e finisce nel canale, muore a 21 anni.

Leandro Zanussi muore in un incidente con lo scooter: sbanda e finisce nel canale - L'incidente mortale è accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 21 giugno, in via ... Secondo ilgazzettino.it

Sbanda con lo scooter e finisce contro un palo, Nicolò Cesini muore a 14 anni sotto gli occhi degli amici - Terribile incidente verso le 22 del 19 luglio a Montecassiano, in provincia di Macerata: Nicolò Cesini, un ragazzo di 14 anni el posto, a bordo di uno scooter è morto dopo una sbandata ... Segnala msn.com