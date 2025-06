Le ultime sul futuro in azzurro di Lobotka

Scopri le ultime novità sul futuro di Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che sta facendo sognare i tifosi azzurri. Essenziale nelle strategie di Antonio Conte, Lobotka potrebbe presto affrontare nuove sfide o consolidare il suo ruolo in maglia Napoli. Resta aggiornato su tutte le voci e le trattative che coinvolgono questo talento: il suo destino è ancora da scrivere, ma una cosa è certa…

Le news sul futuro del centrocampista slovacco. Stanislav Lobotka centrocampista fondamentale nelle geometrie di Antonio Conte, ha una clausola rescissoria da 26 milioni di euro.

