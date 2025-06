Le torri di Belfiore diventano sito archeologico e si aprono alla vista del pubblico

Domenica 22 giugno, le Torri di Belfiore si aprono al pubblico, trasformandosi in un affascinante sito archeologico pronto a svelare i segreti del passato. Questa storica fortificazione, che sorveglia la vallata e la piana aretina, torna a vivere grazie a un progetto di valorizzazione che apre le sue porte a visitatori e appassionati. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino una pietra miliare della storia locale e immergersi in un affascinante viaggio nel tempo.

Domenica 22 giugno è un giorno importante per il territorio di Capolona, le Torri di Belfiore si aprono alla vista del pubblico per una fruizione continua. E' una bella storia quella di questa porre che, posta nella collina a guardia della vallata sottostante e della piana aretina, nel 2022.

