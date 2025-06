Le strategie per difendersi | Mai condividere le password o cliccare su link ricevuti via sms

Le truffe digitali sono in costante evoluzione e colpiscono anche le persone più attente. Dalle piattaforme false di criptovalute ai finti operatori bancari via telefono, le insidie sono numerose e spesso subdole. Per proteggersi, è fondamentale non condividere mai password o cliccare su link sospetti ricevuti via SMS. Imparare a riconoscere le trappole online è il primo passo per difendersi da queste minacce che, oltre al danno economico, possono compromettere la propria privacy e tranquillità.

Dalle piattaforme fasulle che promettono guadagni facili in criptovalute ai finti operatori bancari che telefonano già in possesso di dati sensibili. Le truffe digitali continuano a mietere vittime, anche tra le persone più accorte. L’ultimo caso riguarda una donna finita nella rete di presunti broker online, dopo aver visto un annuncio su Instagram. Come fare a difendersi da queste truffe che, oltre a provocare danni economici, hanno sulla vittima anche un forte impatto a livello psicologico? Lo abbiamo chiesto a Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. Quanto è diffuso oggi il fenomeno delle truffe online? "Purtroppo tantissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le strategie per difendersi: "Mai condividere le password o cliccare su link ricevuti via sms"

In questa notizia si parla di: difendersi - strategie - condividere - password

A Catania quattro appartamenti svaligiati al giorno: le strategie dei ladri e come provare a difendersi - A Catania, quattro appartamenti vengono svaligiati ogni giorno, un fenomeno che va oltre i beni materiali: mette a rischio la serenità quotidiana e il senso di sicurezza.

Le strategie per difendersi: Mai condividere le password o cliccare su link ricevuti via sms; Tutte le truffe via Whatsapp, ecco come difendersi; La cyber security in azienda, consigli e strategie vincenti per difendersi dalle nuove minacce.

Le strategie per difendersi: "Mai condividere le password o cliccare su link ricevuti via sms" - Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana: "Chi raggira spesso fa chiamate sofisticate, e conosce già molti dati della vittima. Segnala msn.com

Password, come difendersi da spionaggio e intrusioni. I nuovi standard per utenti e aziende - E quando i siti ci fanno impazzire costringendoci a creare combinazioni di password astruse ... Da repubblica.it