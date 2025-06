Le stragi di Gaza? I Pro Pal le ricordano con il tango macabro e con le bandiere per lo scudetto del Napoli (video).

Le stragi di Gaza continuano a seminare dolore e sofferenza, ma alcuni cercano di attirare l’attenzione attraverso azioni plateali. A Napoli, un gruppo di pro-Palestina ha scelto il tango come forma di protesta, indossando rosso e con bandiere del Napoli, trasformando la manifestazione in una sceneggiata che più che denuncia sembra spettacolo. «Come comunità tanghera vogliamo esprimere il nostro…», lasciando aperta la riflessione su questa controversa forma di espressione.

I pro Pal non sanno più cosa inventarsi per attirare le attenzioni del pubblico: l’ultima sceneggiata si è verificata a Napoli, dove decine di persone si sono riunite per ballare il tango sul massacro di Gaza. Tutti vestiti di rosso, come il sangue che scorre nella regione mediorientale, hanno animato un protesta che assomiglia molto di più a un’esibizione per mostrare le abilità nel ballo. «Come comunità tanghera vogliamo esprimere il nostro dissenso», ha detto una donna intervistata da Alanews, che poi ha aggiunto: «Questo è un grido di protesta contro la violenza che si sta perpetrando in Palestina e rompere il silenzio». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it