Le stablecoin salveranno il dollaro americano?

Le stablecoin stanno emergendo come potenziali salvaguardie per il dollaro americano, grazie anche all'apertura di Trump al mondo delle criptovalute e alla proposta del Genius Act, che mira a regolamentare le valute digitali legate alle valute tradizionali. Questa svolta potrebbe non solo stabilizzare il mercato, ma anche incentivare l'acquisto di debito, aprendo nuove prospettive per l’economia globale e la finanza digitale.

🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it

Trump propone di pagare il debito nazionale da $35.000 miliardi utilizzando Bitcoin.

Stablecoin, il Senato Usa approva il Genius Act che le regolamenta - Il senatore Bill Hagerty: la legge cementerà il dominio del dollaro e aumenterà la domanda di titoli del Tesoro Usa. Come scrive milanofinanza.it

Cosa sono le Stablecoin: Come Funzionano e a Cosa Servono nel 2025 - Per definizione, le stablecoin sono monete stabili il cui valore è ancorato (o legato) a quello di un altro asset, solitamente una valuta fiat come il dollaro americano. Scrive punto-informatico.it