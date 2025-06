Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Oggi, 21 giugno, le prime pagine dei quotidiani si aprono con i drammatici sviluppi nel Medio Oriente, tra attacchi e tensioni diplomatiche, e le proteste dei metalmeccanici a Bologna. La rassegna stampa di Sky Tg24 vi guida tra le notizie più importanti, offrendo uno sguardo approfondito su un mondo in fermento. Continua a leggere per scoprire come questi eventi plasmeranno il nostro futuro.

Aperture dei giornali dedicate al conflitto in Medio Oriente, con la pioggia di missili su Haifa. Vertice a Ginevra tra i ministri degli Esteri di Germania, Francia, Gran Bretagna e Iran: Teheran apre al dialogo ma non è intenzionata a rinunciare al nucleare. Trump: "Difficile chiedere a Israele di fermarsi, l'Europa non sarà d'aiuto". A Bologna migliaia di metalmeccanici in protesta sulla tangenziale per il rinnovo del contratto di lavoro: denunciati ai sensi del decreto Sicurezza.

